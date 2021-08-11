В Минздраве рассказали о возможных привилегиях для вакцинированных

В Украине действительно могут ввести привилегии для вакцинированных украинцев несмотря на то, что еще несколько недель назад обещали этого не делать. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Собственное здоровье не стоит никаких средств. Его надо беречь самостоятельно. Возможно, и в Украине будут вводиться определенные поощрения, но не ходите и не ищите их. Беспокойтесь о своем здоровье и здоровье своих родных и близких людей. Ведь пока оно есть, мы его не ценим, но когда теряется — начинаем понимать его ценность", — отметил Ляшко.

По словам министра, даже если регионы будут переходить в "красную зону" карантина, школы там не будут закрывать. Он лишь пояснил, что для очного обучения нужно, чтобы вакцинированными были 80% учителей, если этого не будет - будут вводить дистанционный формат обучения.

"Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов", — добавил Ляшко.

Агентство Телевидения Новости