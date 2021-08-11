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В Донецкой области из-за обстрела боевиков погиб местный житель
Пророссийские боевики в Донбассе обстреляли село Новоселовка Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. В результате вражеских обстрелов погиб местный житель.
«Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинский громады: в результате враждебного обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения», - сообщил Кириленко в Facebook.
Он добавил, что на место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.
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