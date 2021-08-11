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На Салтовке BMW насмерть сбил пешехода
Накануне в 20:25 на проспекте Юбилейном автомобиль BMW (водителю 35 лет) сбил переходившего дорогу мужчину.
С места аварии 38-летнего пострадавшего забрала «скорая», но спасти пострадавшего не удалось, мужчина от полученных травм скончался.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.
Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286УК Украины.
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