На Салтовке BMW насмерть сбил пешехода

Накануне в 20:25 на проспекте Юбилейном автомобиль BMW (водителю 35 лет) сбил переходившего дорогу мужчину.

С места аварии 38-летнего пострадавшего забрала «скорая», но спасти пострадавшего не удалось, мужчина от полученных травм скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Информация внесена в ЕРДР по ч.2 ст.286УК Украины.

Агентство Телевидения Новости