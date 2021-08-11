На улицах Харькова появились светящиеся фигуры животных

Рекламная акция, посвященная открытию реконструируемого зоопарка, проходит сейчас в Харькове.

Как сообщили в горсовете, на улицах города уже установили несколько фигур животных, которые светятся в ночное время суток. Так, в районе станции метро «Алексеевская» появилась фигура слона, а на пересечении ул. Клочковской и ул. Космической - жирафа.

Всего в рамках рекламной кампании фигуры животных - обитателей обновленного Харьковского зоопарка (бегемота, льва и львицы, еще одного жирафа и пр.) планируется установить в семи локациях на самых крупных автомагистралях города, в частности, на Московском проспекте и на пр. Гагарина.

Агентство Телевидения Новости