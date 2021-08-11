Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:20
Просмотров: 113

На улицах Харькова появились светящиеся фигуры животных

На улицах Харькова появились светящиеся фигуры животных

Рекламная акция, посвященная открытию реконструируемого зоопарка, проходит сейчас в Харькове.

Как сообщили в горсовете, на улицах города уже установили несколько фигур животных, которые светятся в ночное время суток. Так, в районе станции метро «Алексеевская» появилась фигура слона, а на пересечении ул. Клочковской и ул. Космической - жирафа.

Всего в рамках рекламной кампании фигуры животных - обитателей обновленного Харьковского зоопарка (бегемота, льва и львицы, еще одного жирафа и пр.) планируется установить в семи локациях на самых крупных автомагистралях города, в частности, на Московском проспекте и на пр. Гагарина.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 