Областная служба экстренной медпомощи получила 17 новых «скорых»

11 августа новые оборудованные по последним требованиям машины марки «Ford» получили подразделения Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова и районов области. Об этом сообщили в ХОГА.

Это очередная в этом году партия новых автомобилей «скорой» для областной службы экстренной помощи. Всего в этом году служба получила 84 новых автомобиля. На сегодня в парке «экстренки» - более 230 машин, это современные кареты «скорой» от лучших иностранных производителей.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы обновлять парк службы экстренной помощи. И уже видим, что служба оснащена на достаточно высоком уровне. Сегодня мы получили и передали в работу бригадам 17 карет «скорой». Эти новые современные машины, оборудованные всем необходимым, приобретены за собственные средства службы. Важно, что сегодня государство создает такие условия для развития системы здравоохранения, которые позволяют учреждениям зарабатывать деньги и развиваться. В целом сфера медицины сейчас действительно в приоритете на государственном уровне. Видим и обновление материальной базы учреждений, и ремонты больниц, и строительство - начиная с амбулаторий, завершая онкоцентром в Харьковской области, о котором много лет говорили, и только сегодня он действительно строится», - отметил заместитель главы ОГА Михаил Черняк, который 11 августа посетил Центр экстренной медпомощи и пообщался с его коллективом.

По словам директора КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты, в ближайшее время служба получит очередную партию «скорых» - 10 полноприводных машин.

«Полноприводных автомобилей нам еще не хватает. Мы понимаем, что каждая вторая машина в районе должна быть полноприводной, поэтому в следующем году именно на этом будем акцентировать внимание», - рассказал Виктор Забашта.

По его словам, 10 из полученных 11 августа «скорых» будут работать в городе, 7 - в районах области.

«Это переднеприводные автомобили, поэтому большая часть будет работать в городе. Следующие 10 полноприводных автомобилей пойдут в область», - уточнил Виктор Забашта.

Агентство Телевидения Новости