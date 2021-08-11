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Болельщики прорвались на поле после победного гола

Болельщики прорвались на поле после победного гола

Стюарды не справились с побежавшей толпой.

В матче второго тура чемпионата Шотландии по футболу между "Ливингстоном" и "Абердином" футболист "Абердина" Джек Маккензи на 90+4 минуте пробил по воротам соперников. Вратарь "Ливингстона" Макс Стрыек не справился с несложным ударом, и мяч залетел в ворота.

Этот гол оказался победным для "Абердина" - счет стал 2:1 в пользу этой команды.

После чего фаны "Абердина", присутствовавшие на матче, на радостяг подскочили со своих мест и прорвались на футбольное поле, дабы поздравить футболистов с голом, принесшим победу.

Ниже в видеообзоре матча гол Маккензи и то, что произошло после него - с 4:50.


Агентство Телевидения Новости

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