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Обнаружен новый штамм COVID-19, который оказался смертоноснее других

Обнаружен новый штамм COVID-19, который оказался смертоноснее других

Американские ученые заявили о высокой смертоносности нового штамма коронавируса "Йота". Впервые он был обнаружен в городе Нью-Йорк. Об этом сообщает News Medical.

"Вариант B.1.526 SARS-CoV-2, также известный как вариант "Йота", был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже он был обнаружен во всех 52 штатах США, а также в 27 стран мира", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, среди людей в возрасте от 45 лет смертность от штамма B.1.526 SARS-CoV-2, составляет до 82% процентов.

Указано, что "Йота" - более патогенный штамм, скорость его распространения больше всех других разновидностей коронавируса на 25%.

Указано, что "Йота"-вариант может преодолевать иммунитет у людей, которые уже переболели на коронавирус в 10% случаев.

Агентство Телевидения Новости

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