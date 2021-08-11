17 августа в саду Шевченко откроется многоуровневый паркинг

Многоуровневый паркинг, построенный за Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко, начнет свою работу вечером 17 августа. Как сообщили в горсовете, об этом сегодня, 11 августа, рассказал директор КП «Харьковпарксервис» Дмитрий Мандриков.

По его словам, в здании паркинга размещено 200 парковочных мест, а на прилегающей территории - еще 70. Тариф, как и на всех парковках города, установят на уровне 5 грн/час. Планируется, что многоуровневый паркинг будет работать круглосуточно.

«Вообще идея строительства этого объекта была связана со сложностями, которые возникают с движением транспорта по улице Сумской, на участке от оперного театра до станции метро «Исторический музей». Там узкая дорога, и припаркованные на обочине с нарушением правил дорожного движения автомобили уменьшают пропускную способность этого участка дороги. Поэтому эффективность работы паркинга будет во многом зависеть от эффективной работы полиции и контролирующих органов, которые следят за соблюдением правил парковки», - отметил Дмитрий Мандриков.

Агентство Телевидения Новости