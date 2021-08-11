На Купянщине капитально ремонтируют мост через железную дорогу

В Купянском районе капитально ремонтируют мост через железную дорогу, который расположен на автомобильной дороге О-211942 Купянск - Кругляковка, возле с. Куриловки. Об этом сообщили в ХОГА со ссылкой на ГП «Дороги Харьковщины».

«Мостовое сооружение было построено в 1964 году, с тех пор объект ни разу капитально не ремонтировался. Путепровод находился в неудовлетворительном состоянии и нуждался в ремонте. Сейчас начаты работы по демонтажу левой половины моста. Также продолжаются работы по ремонту и очистке балок от непрочного бетона пескоструйным методом», - рассказали на ГП «Дороги Харьковщины».

По словам дорожников, на сегодня здесь уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и выполнен почти весь объем работ по ремонту правой половины моста.

Также на ГП «Дороги Харьковщины» сообщили, что в целом согласно проекту на путепроводе предусмотрено восстановление опор и пролетных строений, монтаж новых переходных плит, укладка асфальтобетонного покрытия и установка современного внешнего освещения.

Согласно календарному графику работы по капитальному ремонту путепровода будут завершены в декабре текущего года.

Отметим, работы на объекте выполняют в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

Агентство Телевидения Новости