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На Харьковщине изготавливали фальшивые паспорта, дипломы и водительские удостоверения

На Харьковщине изготавливали фальшивые паспорта, дипломы и водительские удостоверения

В Харьковской области разоблачили изготовление фальшивых документов. Злоумышленники продавали украинские паспорта, "ДНР"/ "ЛНР" и иностранных стран. Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в течение этого года двое жителей Харьковской области на заказ изготавливали паспорта граждан Украины, Российской Федерации, Республики Армения и так называемых "ДНР"/"ЛНР".

В частности, злоумышленники изготавливали дипломы вузов, водительские удостоверения и другие документы, которые в дальнейшем почтовой связью отправляли заказчикам.

Так, за указанные услуги мужчины получали от 500 до 1000 долларов США в зависимости от вида документа и сложности его изготовления.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, на котором изготавливались поддельные документы, бланки паспортов, клише печатей, и другие вещи.

Указано, что фигурантам уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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