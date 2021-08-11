Бегемотиха Степанида и пара крокодилов переехали в новые зоопарковские вольеры

Сначала вдоволь насладилась солнечными ваннами, а потом взялась и за водные процедуры: исследовав каждую ступеньку и дно новенького бассейна. Отныне самая большая и самая сильная жительница рек и озер Африки - бегемотиха Степанида имеет в своем летнем вольере просто огромное озеро. В экспозиционной зоне “Африканское сафари”, рассказывает зоолог первой категории Екатерина Одининцева, озеро-бассейн имеет площадь чуть более полутысячи квадратных метров, тем самым немного уступая квадратурой суше.

Екатерина Одининцева, зоолог первой категории:

Этот бассейн не надо так часто мыть, он не будет так сильно загрязняться, так как там есть новая фильтрация и круглые сутки идет циркуляция воды. Поэтому вода намного чище и все время свежая поступает. Также есть электропастух, что не может не радовать, так как Степушка имеет меньший доступ к посетителям, что в принципе ее может спасать от тех или иных вредных вкусностей и всего остального.

Новоселье в “Африканском сафари” праздновала не только Степанида, но и зубастая парочка нильских крокодилов Джема и Сеня. Теперь в их распоряжении апартаменты площадью более сотни квадратных метров.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка:

І тепер наші нільські крокодили живуть у новому експозиційному вольєрі, де є все необхідне: просторий басейн з системою фільтрації, інфрачервоні лампи, під якими рептилії дуже полюбляють грітися. Тому ми з впевненістю можемо сказати, що нашим цінителям водних просторів нові вольєри припали до смаку, і ми їм догодили.

Увидеть воочию новые владения харьковских животных можно будет уже скоро, на День города, именно к этой дате обещают открыть зоопарк для посетителей.

Агентство Телевидения Новости