В Харькове - плановые отключения воды

В разных районах города продолжаются плановые отключения холодной воды. Сегодня без водоснабжения осталась часть многоэтажек Павлового поля, Алексеевки и посёлка Жуковского. Виктория рассказывает, что это приносит большие бытовые неудобства, хотя водоснабжения пообещали восстановить в течение дня.

Виктория, харьковчанка:

Безусловно, очень сложно. Потому что, во - первых, жарко на улице, во - вторых, дома у меня двое домашних животных, которые не выходят на улицу, у них нужно убирать. В-третьих, в любом случае, руки надо мыть часто. Каким образом? Дома много не смогла запастись водой. Очень большие неудобства, нас просто поставили перед фактом, что на сутки отключили воду, на целые сутки.

Однако в "Харьковводоканал" успокаивают, сейчас проходит ежегодная подготовка к осенне-зимнему периоду. Поэтому работникам необходимо привести всё оборудование в порядок. Для того, чтобы это сделать, приходится выключать водоснабжение для харьковчан.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал»:

Это плановая остановка. О всех проблемных вопросах мы заранее знаем и для этого мы готовимся. Готовим оборудование, готовим материалы, которые необходимо заменить, для того, чтобы устранить дефекты, которые, в течении года накапливаются и которые нельзя устранить при работающей станции.

Таких объектов в Харькове - 17, они расположены в разных частях мегаполиса. Николай Завада признаётся, что 70% работы уже закончили, работникам осталось проверить всего 5 насосных станций.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал»:

Формируется план и он выполняется, в течении суток, на период остановки станции. Это подготовка насосного оборудования, это проверка работы и настройка электромеханического оборудования, замена приборов.

Будут проводиться профилактические работы ориентировочно до 1 сентября. В ближайшие дни, через проведение планово-предупредительных работ, водоснабжение приостановят на сутки в части Московского и Немышлянского районов. Всех жителей предварительно сообщат заявлениями, которые будут расклеены на подъездах домов.

Агентство Телевидения Новости