Смотровая площадка на Держпроме готова на 98%

В Харькове смотровая площадка на крыше Госпрома готова на 98%. Там закончили капитальный ремонт, установили стеклянную и металлическую ограду, а также скамейки для посетителей. Есть здесь и специальный бинокль, с помощью которого харьковчане и смогут хорошо разглядеть площадь Свободы и центр города.

Александр Костин, заместитель директора Департамента культуры и туризма Харьковской ОГА:

Відвідувач матиме змогу, у внутрішній частині оглядового майданчику, ознайомитися з мультимедійною експозицією. Там передбачаються встановлення мультимедійного обладнання, яке дасть змогу ознайомитися та подивитися всі наші туристичні об’єкти, історичні, архітектурні об’єкти, а також ознайомитися з історією міста Харкова та Харківської області.

Увидеть виды города с высоты птичьего полета скоро сможет каждый желающий. Смотровую площадку откроют к 30-й годовщине Независимости Украины, 24 августа. Туристический объект находится в шестом подъезде, на 12-этаже Госпрома. Также в городе, на пересечении Соборного спуска и Полтавского шляха, уже установили один из крупнейших в Украине флагштоков. Сейчас там идет подготовка к установке большого государственного флага Украины.

Михаил Харнам, заместитель главы Харьковской ОГА:

Сейчас проводятся работы по благоустройству и устанавливаются оборудования, зоны отдыха, которые там будут, подходы к флагу и дорога, которая будет вести к самому флагштоку.

Всего на строительство смотровой площадки из бюджета выделили почти 5 млн гривен. В Госпроме прогнозируют, что в будущем панорама может стать ещё больше. Сейчас архитекторы занимаются этим делом, ведь Дом Государственной промышленности внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому есть определенные нюансы.

Агентство Телевидения Новости