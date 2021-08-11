«На выборах мэра нужен единый кандидат от демократических сил. Вслед за партиями вокруг такого кандидата объединятся и большинство харьковчан», —руководитель «Голоса» Харьковщины Бабешко

В преддверии встречи представителей демократического лагеря, которая должна стостояться в ближайшие дни, глава Харьковской териториальной организации Алексей Бабешко выступил с заявлением на официальной странице Харьковского «Голоса»:

«Осенние выборы мэра дают нам шанс, ведь харьковчане хотят перемен и готовы за них проголосовать. Мы все хотим перемен. Мы хотим не допустить к власти ставленников олигархов, одиозных пророссийских марионеток и мародеров, которые не скрывают своих антиукраинских взглядов».

Однако выборы – это история не только про шанс, но и про нашу ответственность. Прежде всего, в вопросе выбора достойного кандидата, который способен оправдать ожидания харьковчан. И тут все демократические силы обязаны продемонстрировать свою зрелость, способность договариваться и готовность выступить единым фронтом.

На выборах мэра нам нужен единый кандидат от демократических сил. Первый шаг уже сделан. Искренне приветствую подписание меморандума о сотрудничестве и определении общих требований к кандидату и его предвыборной программе. “Голос”, “Демократическая сокира", "ЕС", "Акцент", "Правый сектор", "Национальный корпус" и партия "Свобода" проявили свою политическую ответственность и присоединились к общему движению.

Мы призываем все демократические силы присоединиться к этой инициативе. Не оставайтесь в стороне! Мы рассчитываем также на поддержку общественных организаций и активистов. А вслед за партиями, организациями и общественными движениями вокруг единого кандидата объединятся и большинство харьковчан.

Данные достоверных социологических исследований четко свидетельствуют о том, что единый кандидат, выдвинутый от всех демократических сил, гарантированно выходит во второй тур. Не нужно думать, что альтернативы нет, что харьковчанам вновь придется выбирать между плохим и очень плохим вариантом. Все зависит только от нашего единства. И сценарий будущих выборов, и то, каким завтра будет Харьков.»

Агентство Телевидения Новости