Пандемия COVID-19: как проходит вакцинация педагогических работников на Харьковщине

Вакцинация педагогов ХНУ имени Каразина стартовала еще в начале мая. За это время прививку от коронавируса получила почти половина профессорско-преподавательского состава. Постоянный штат ВУЗа примерно 1600 человек. К вопросу иммунизации в университете отнеслись со всей серьезностью.

Действует оперативный штаб, который составляет списки желающих. Дальше - организованными группами преподаватели идут в больницу. Кроме этого, в ближайшее время будет работать мобильная бригада для вакцинации преподавателей, для этого, говорят в ВУЗы есть тысяча доз вакцины Модерна.

Максим Фоломеев, директор Центра связей с общественностью ХНУ им. Каразина

На цей час вакцинацію через оперативний штаб пройшло 650 осіб і це тільки через оперативний штаб. Зараз, період відпусток і деякі викладачі мають можливість проходити вакцинацію за допомогою своїх сімейних лікарів. Цю статистику перед початком навчального року ми будемо уточняти

По принципу 80-процентов готовятся к новому учебному году и в Харьковской Политехнике. Вакцинация продолжается уже третий месяц, и за это время иммунизировали 30 процентов преподавательского состава и 10 процентов - вспомогательного. Общая численность педагогов ВУЗа - 1550 человек, рассказывает проректор Руслан Мигущенко.

Руслан Мигущенко, проректор НТУ "ХПИ"

Безумовно, ми добре знаємо про те, що в державі планується відкриття навчального процесу в очному режимі, тоді коли буде вакциновано 80 відсотків викладачів. Цифри, які я назвав - це цифри подвійної вакцинації. Тобто, 2 дози. Що стосується однієї дози, там ситуація у нас набагато краща. Я думаю, що до середини вересня ми виконаємо ті вимоги, які ставить перед нами держава

В прогнозах о том, в каком формате начнется новый учебный год для студентов, в учебных заведениях пока осторожны. Отмечают, все будет зависеть от рекомендаций Минздрава и Министерства образования и науки, но в любом случае идет подготовка к разным сценариям.

Максим Фоломеев, директор Центра связей с общественностью ХНУ им. Каразина

Загалом університет пройшов формат змішаний, і в повному дистанційному, томи ми готуємося до різних варіантів

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, на Харьковщине вакцинировали примерно половину от общего количества педагогов. Областные чиновники надеются, что они будут следовать примеру медработников, который вакцинировались на уровне 80 процентов.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА

Ну, враховуючи те, що сьогодні канікули ще тривають і є ще цілий місяць – серпень - робота триває. Більше того, ми знаємо, що про це вже офіційно оголосив уряд і це є вимогою для того щоб навіть, якщо зона буде змінена на «жовту» і не буде відповідна кількість освітян вакцинована - школи будуть закриватися

Касательно процента вакцинации учителей в школах - этот вопрос пока анализируется, ведь значительная часть педагогов сейчас в отпусках.

Агентство Телевидения Новости