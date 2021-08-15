Вратарь дважды парировал пенальти. Арбитр оба раза требовал перебить 11-метровый

Драма в компенсированное время.

В календарном матче американской лиги соккера (MLS) "Монреалем" и "Нью-Йорком Ред Буллз" счет после 90 минут был ничейным - 1:1.

На 90+2 минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота "Нью-Йорка".

Пенальти взялся исполнить футболист "Монреаля" Бьорн Йонсен. Вратарь "Нью-Йорка" Карлос Коронел парировал 11-метровый. Но арбитр побежал смотреть VAR, увидел что Коронел до удара покинул линию ворот. и свистнул перебить.

Вторую попытку взялся исполнять другой футболист "Монреаля" Мейсон Той, но и он не сумел переиграть Коронела и в отчаянии схватился за голову. Арбитр же вновь побежал смотреть VAR, снова увидел, что вратарь "Нью-Йорка" до удара покинул линию ворот, и опять распорядился перебить пенальти.

На сей раз к мячу подошел уже третий футболист "Монреаля" Виктор Ваньяма. После его удара оставшийся на линии ворот Коронел достал мяч рукой, но от уки мяч залетел в ворота.

Так "Монреаль" забил победный гол и выиграл 2:1.

Ниже в видеообзоре матча весь вышеописанный "цирк" начинается с 5:10.





Агентство Телевидения Новости