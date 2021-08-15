На Говерле полиция и волонтеры ищут 6-летнего мальчика: в поисках задействован квадрокоптер и собаки

На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который потерялся вчера, 14 августа, во время восхождения на гору.

Мальчик потерялся около 15:30 и до сих пор его местонахождение неизвестно. Сообщение в полицию об исчезновении ребенка поступило около 22:50 от родственников ребенка.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, в поисках мальчика максимально задействованы все службы полиции, работники ГСЧС, военнослужащие, кинологи с двумя служебными собаками и используется квадрокоптер.

Отмечается, что помогают правоохранителям также волонтеры ОО "Горный спасательный центр", представители "Красного Креста" и Карпатского национального природного парка.

Полиция дает приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Правоохранители просят звонить в полицию всех, кто может способствовать установлению места нахождения малолетнего ребенка.

Агентство Телевидения Новости