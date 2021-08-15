В прыжке коленом в голову. Нокаутированного бойца унесли из октагона

«Убийственный» нокаут.

В российском Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам MMA RCC Intro 15.

В бою между Бехзодом Усмоновым, имеющим таджикское и российское гражданство, и россиянином Джамбулом Аскаровым оставалось 10 секунд до конца первого раунда, когда Усмонов пробил коленом в прыжке в голову соперника. Был слышен хруст от удара, после чего Аскарову стало совсем плохо.

Подняться Аскаров уже не мог. Из октагона его вынесли на носилках.

Ниже – видео боя. Нокаут на 6:45.





Агентство Телевидения Новости