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Мощное землетрясение на Гаити: жертвами стали более 300 человек

Мощное землетрясение на Гаити: жертвами стали более 300 человек

В субботу, 14 августа,  на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 баллов.

В результате землетрясения погибли, по предварительным данным, не менее 304 человек, сообщают СМИ со ссылкой на гаитянские власти.

Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

В результате стихии юго-западной части страны повалены и повреждены здания, в частности, церкви и гостиницы.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил о ведении в стране чрезвычайного положения сроком на один месяц.

Президент США Джо Байден распорядился оказать помощь Гаити.

Агентство Телевидения Новости

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