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В Днепре произошел взрыв в жилом доме: погибли два человека

В Днепре произошел взрыв в жилом доме: погибли два человека

В Днепре произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Взрыв произошел на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города.

По данным полиции, информация о происшествии поступила в полицию в воскресенье, 15 августа, утром.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире.

По предварительной информации, в доме произошел взрыв газовоздушной смеси.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 115 (с пометкой - несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

 

Агентство Телевидения Новости

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