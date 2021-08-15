CМИ: состояние здоровья Луческу ухудшилось, но уже стабилизировано

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не полетел накануне с командой в Италию на матч миланского "Интера".

Это был контрольный поединок, который "Динамо" проиграло со счетом 0:3.

Как сообщает Meta-ratings, после недавно перенесенной операции Луческу хорошо себя чувствовал за день до матча с "Интером". Он готовился к вылету вместе с "Динамо" командой в Италию. Однако утром в день вылета состояние Луческу ухудшилось, у него поднялась температура, поэтому его вылет вместе с командой в Милан пришлось отменить.

Оперативное вмешательство врачей помогло стабилизировать состояние Мирчи Луческу и сейчас он чувствует себя уже намного лучше.

Впрочем, приступать к работе с командой врачи ему пока не рекомендуют.

Агентство Телевидения Новости