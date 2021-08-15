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В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

В двух областях Украины показатели не соответствуют зеленой зоне карантина

В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина. В этих регионах наблюдается рост динамики госпитализации пациентов с коронавирусом.

Такие данные опубликовало Министерство здравоохранения.

Показатели динамики уровня госпитализации больных с коронавирусом не соответствуют норме в Полтавской и Ровенской областях.

Полтавская область - показатель составляет 58,8%.

Ровенская область - показатель составляет 56,7%.

Другие показатели этих областей в норме. По состоянию на сегодня Полтавская и Ровенская области, как и другие украинские регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, где действует минимальное количество ограничений карантина.

Агентство Телевидения Новости

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