Смена власти в Афганистане: "Талибан" объявил об установлении контроля над всей территорией страны - СМИ

Боевики радикального движения "Талибан" заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

Ранее боевики движения "Талибан" захватили стратегически важный город Джелалабад в Афганистане, после чего вошли в Кабул.

Президент Афганистана согласился на мирную передачу власти, чтобы избежать штурма Кабула.

"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. Также он начал вывод своих войск из страны.

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