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Харьковские патрульные установили и оштрафовали водителя-нарушителя, который создал аварийную ситуацию на дороге

Харьковские патрульные установили и оштрафовали водителя-нарушителя, который создал аварийную ситуацию на дороге

Харьковские патрульные установили и оштрафовали водителя-нарушителя, который создал аварийную ситуацию на дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля Renault грубо нарушает ПДД и создает аварийную обстановку водителю попутного транспортного средства.

Днем 14 августа патрульные разыскали правонарушителя. Мужчина признался в содеянном и признал свою вину.

Инспекторы составили на гражданина административный протокол по ч.5 ст 122 (Нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки) КоАП.

В полиции напомнили водителям, что неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасности на дороге.

Агентство Телевидения Новости

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