Внук Мохаммеда Али мощно дебютировал в профессиональном боксе

Внук выдающегося боксера Мохаммеда Али - Нико Али Уолш управился за один неполный раунд со своем первым соперником на профессиональном ринге.

В ходе боксерского вечера в американском городе Талса (штат Оклахома) Нико Али Уолш дрался в рамках весовой категории 72,6 кг против своего американского соотечественника Джордана Уикса.

В 1-м раунде Нико Али Уолш сначала отправил своего соперника в нокдаун. Затем у Уикса еще несколько раз подгибались ноги от принятых на себя тяжелых ударов.

И, в конце концов, рефери остановил избиение и зафиксировал победу внука Мохаммеда Али техническим нокаутом.





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