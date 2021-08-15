Мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым

В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное, что под Кривым Рогом мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской", народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.

Нашли тело мужчины в луже крови, рядом лежало ружье. По словам Рабиновича, Павлов погиб от огнестрельного ранения.

Также нардеп опубликовал фото с места происшествия.

Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря полиции города сообщает, что мэра Кривого Рога нашли мертвым, а рядом с ним правоохранители обнаружили ружье.

Сейчас на месте проходят следственные действия.

Генпродюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский в Facebook также написал о смерти мэра.

"Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Сочувствую родным и близким", - написал он.

Все обстоятельства смерти Павлова правоохранители устанавливают.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщила представитель полиции.

Агентство Телевидения Новости