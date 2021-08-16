В Украине за сутки зафиксировали более четырехсот случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 417 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 15 августа 2021 в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 10)", – сказано в сообщении МОЗ.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 433 заболевших коронавирусом, летальных случаев – 14, 248 – выздоровели.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 266 329 человек, выздоровели 2 197 075 человек, летальных случаев - 53 269.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (59), а также в Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 87 случаев;
Винницкая область - 32 случая;
Волынская область - 8 случаев;
Днепропетровская область - 58 случаев;
Донецкая область - 32 случая;
Житомирская область - 30 случаев;
Запорожская область - 20 случаев;
Ивано-Франковская область - 60 случаев;
Киевская область - 42 случая;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 11 случаев;
Львовская область - 16 случаев;
Николаевская область - 20 случаев;
Одесская область - 59 случаев;
Полтавская область - 8 случаев;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 6 случаев;
Тернопольская область - 49 случаев;
Харьковская область - 53 случая;
Херсонская область - 32 случая;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 10 случаев;
Черновицкая область - 34 случая;
Черниговская область - 18 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее, 15 августа, за сутки в Украине выявили 695 новых случаев заболевания COVID-19.