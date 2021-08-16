В Украине за сутки зафиксировали более четырехсот случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 417 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 15 августа 2021 в Украине зафиксировано 417 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 31, медработников - 10)", – сказано в сообщении МОЗ.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 433 заболевших коронавирусом, летальных случаев – 14, 248 – выздоровели.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 266 329 человек, выздоровели 2 197 075 человек, летальных случаев - 53 269.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (59), а также в Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 87 случаев;

Винницкая область - 32 случая;

Волынская область - 8 случаев;

Днепропетровская область - 58 случаев;

Донецкая область - 32 случая;

Житомирская область - 30 случаев;

Запорожская область - 20 случаев;

Ивано-Франковская область - 60 случаев;

Киевская область - 42 случая;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 11 случаев;

Львовская область - 16 случаев;

Николаевская область - 20 случаев;

Одесская область - 59 случаев;

Полтавская область - 8 случаев;

Ровенская область - 3 случая;

Сумская область - 6 случаев;

Тернопольская область - 49 случаев;

Харьковская область - 53 случая;

Херсонская область - 32 случая;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 10 случаев;

Черновицкая область - 34 случая;

Черниговская область - 18 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее, 15 августа, за сутки в Украине выявили 695 новых случаев заболевания COVID-19.

Агентство Телевидения Новости