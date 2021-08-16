Землетрясение на Гаити: количество погибших возросло почти до 1300 человек

Число погибших в результате землетрясения силой 7,2 балла на Гаити превысило 1200 человек.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, правительство Гаити объявило чрезвычайное положение.

По последним данным, в результате землетрясения погибли, по меньшей мере, 1297 человек и более 5700 человек получили ранения.

По данным издания, землетрясение разрушило 13694 дома и повредило еще 13785 домов. Разрушения также поставили больницы в бедственное положение и заблокировали дороги, по которым можно было бы доставлять жизненно важные товары.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, на страну обрушится сильный ветер и проливной дождь из-за тропического шторма. Этот дождь может привести к наводнениям и оползням, что еще больше усложнит восстановительные работы.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Гаити в субботу, 14 августа, повалив и повредив здания, в частности, церкви и гостиницы.

Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. Толчки ощутили в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 км, и в соседних странах.

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