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На Харьковщине за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

На Харьковщине за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 13 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 10 из них - жители города Харькова, 3 заболевших - из Чугуевского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 150 446 заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в области умерли два пациента с COVID-19, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 627  летальных случаев.

При этом 145 480 заболевших уже выздоровели (29 из них – за прошлые сутки), 1339 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 18 человек.

Напомним, за прошлые сутки диагноз «коронавирус» в Харьковской области установили  53  заболевшим.

 

Агентство Телевидения Новости

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