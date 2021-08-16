Украинские спасатели вернулись из Турции после тушения лесных пожаров

Украинские спасатели вернулись в Украину из Турции, куда направлялись для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины в г. Нежин", - сказано в сообщении.

Глава ведомства Николай Чечеткин поздравил украинских спасателей с возвращением, отметив, что Украина гордится ими, а граждане Турции благодарны за неоценимую помощь.

Как сообщалось, 30 июля самолеты ГСЧС отправились в Турцию для участия в тушении масштабных лесных пожаров в этой стране.

Пожары возникли 28 июля в туристической провинции Анталия и распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла. Площадь пожаров составила 1,5 тыс. га, погибли четыре человека, около 183 человека пострадали, повреждены более 100 зданий.

Агентство Телевидения Новости