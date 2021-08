Жуткий нокаут

Пропустил джеб в подбородок и тут же упал без чувств.

Так для китайского бойца смешанных единоборств Лю Янга завершился бой против его соотечественника Луотяня Лонга на турнире JCK Night Cage Series, состоявшемся на острове Хайнань.

Лонг, увидев, что соперник находится в "отключке", даже не стал его добивать.

KO'd by a jab? It can happen. Luotian Long knocks out Liu Yang yesterday at JCK Cage Series in China pic.twitter.com/tbdKicfyph

— caposa (@Grabaka_Hitman) August 15, 2021

Агентство Телевидения Новости