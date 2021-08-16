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В Харьковском зоопарке появились кошачьи лемуры

В Харьковском зоопарке появились кошачьи лемуры

В Харьковском зоопарке появились кошачьи лемуры.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, приматы поселись в экспозиции Харьковского зоопарка «Африканское сафари».

В зоопарке рассказали, что кошачьи лемуры являются самыми известными приматами острова Мадагаскар. Поскольку лемуры очень подвижные и любознательные животные, при создании их владений большое внимание уделили системам обогащения среды. Так, вольер оборудован многоуровневыми площадками, качелями, лежаками, канатами, лесенками и небольшим водопадом. Площадь апартаментов с зоологическим отсеком составляет 45 кв. м.

По словам сотрудников зоопарка, приматы чувствуют себя комфортно, проявляют интерес к многообразию развлечений и с удовольствием принимают все угощения. 

«В нашей семье лемуров три самки и два самца. Им по два-три года, поэтому можно сказать, что они все сверстники со схожими интересами. В их группе есть доминантная самка Коша, которая проявляет свои лидерские качества. Она очень контактная и любит кататься на спине, поэтому никогда не упускает момента забраться на спину кипера, который находится в вольере», - рассказали в зоопарке.

Агентство Телевидения Новости

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