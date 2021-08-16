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МОЗ разрешит работать заведениям без ограничений

МОЗ разрешит работать заведениям без ограничений

Некоторым заведениям разрешат работать при условии вакцинации 80% сотрудников, введут спецсистему работы ТРЦ.

Минздрав намерен разрешить работать заведениям в случае введения жесткого карантина при условии вакцинации свыше 80% коллектива. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил Союз украинских предпринимателей в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

В частности планируется:

разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;

Также по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.

Ляшко напомнил, что власти не планируют отдельных решений по локдауну - будет действовать адаптивный карантин. Пока его действие продлили до октября.

Отметим, главный санврач Игорь Кузин считает неизбежным возвращение красной зоны и жестких карантинных ограничений в Украине, но вводить локдаун в связи с распространением штамма коронавируса Дельта не планируют.

 

Агентство Телевидения Новости

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