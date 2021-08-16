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Самовольная вырубка деревьев с убытками более полумиллиона гривен: прокуратура добилась возмещения ущерба

Самовольная вырубка деревьев с убытками более полумиллиона гривен: прокуратура добилась возмещения ущерба

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области в местный лесного хозяйства о взыскании ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2020 Государственной экологической инспекцией в Харьковской области проведена внеплановая проверка государственного предприятия «Балаклейское лесное хозяйство» в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов при осуществлении лесохозяйственной деятельности.

В результате проверки выявлено самовольное вырубка 108 деревьев. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более полумиллиона гривен.

Таким образом, должностные лица государственного предприятия «Балаклейское лесное хозяйство» не обеспечили надлежащую охрану и сохранение лесных ресурсов, что привело к самовольной вырубки.

Указанные противоправные действия стали основанием для направления прокуратурой в суд искового заявления в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

12 августа 2021 хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме.

 

Агентство Телевидения Новости

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