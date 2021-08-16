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Вратарь забил от своих ворот в чужие, но арбитр отменил гол

Вратарь забил от своих ворот в чужие, но арбитр отменил гол

Бывает и такое.

В матче 2-го дивизиона чемпионата Румынии по футболу между бухарестским "Стяуа" и "Браилой" голкипер "Браилы" Кристиан Андрей выбивал мяч от своих ворот и... забил его в чужие.

Вратарь "Стяуа" Рауль Балбарау очень расстроился от такого конфуза и схватился за голову. Андрей же стал бурно праздновать свой успех. Но, как оказалось, Балбарау напрасно переживал, а Андрей напрасно радовался. Гол не был засчитан.

Дело в том, что вратарь "Браилы" исполнял свободный удар.  Согласно же футбольным правилам, если после свободного удара мяч, никого не коснувшись, оказывается в воротах, то гол не засчитывается. А мяч, пролетев через всё поле, действительно никого не коснулся.

Остается еще добавить, что этот матч завершился в итоге победой "Стяуа" с крупным счетом 5:2.


Агентство Телевидения Новости

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