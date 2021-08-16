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15 тысяч долларов США за поступление в аспирантуру: декана харьковского вуза задержали на взятке

15 тысяч долларов США за поступление в аспирантуру: декана харьковского вуза задержали на взятке

Декана факультета одного из Харьковских вузов разоблачили в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить 7500 долларов США - предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации», - рассказали в ГБР.

Первую часть неправомерной выгоды - 3500 долларов США декан факультета получил 29 июля 2021 года. При получении 16 августа 2021 года еще 4000 долларов США его задержали правоохранители.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Агентство Телевидения Новости

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