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В аэропорту Кабула в давке и при падении с самолета погибли люди

В аэропорту Кабула в давке и при падении с самолета погибли люди

В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере пять человек. Как сообщает Reuters, это произошло после того, как американские военные открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу. 

Очевидцы стрельбы сообщили изданию, что видели, как трупы пятерых человек вывозили из аэропорта.

Точные причины гибели людей пока неизвестны.

Официальных заявлений по этому поводу также пока нет.

Также в сети сообщают о гибели нескольких человек, пытавшихся покинуть страну в шасси взлетающего американского самолета.

Как сообщалось, тысячи афганцев заполонили аэропорт в надежде покинуть страну после захвата власти "Талибаном". Аэропорт Кабула приостановил выполнение гражданских рейсов.

Напомним, что украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

 

Агентство Телевидения Новости

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