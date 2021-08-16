В Украине начнут выдавать зарплаты в электронной гривне

Национальный банк Украины начал разработку электронной гривны и в ближайшее время сотрудники Министерства цифровой трансформации будут получать зарплату в электронной гривне.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает. Мы изучаем опыт других стран", – отметил Федоров.

По его словам, использование электронной гривны имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование.

"Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны. Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам — и эта открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", - отметил Федоров.

Электронная гривня: что известно

Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривни в эквиваленте 5 тыс. грн, в настоящее время уже погашенные, для тестирования операций между электронными кошельками.

21 февраля 2020 года глава НБУ Яков Смолий заявил о том, что Национальный банк Украины располагает отработанной технологической моделью выпуска цифровой гривни, но пока не принял окончательное решение о таком выпуске.

6 апреля 2021 года Национальный банк продлил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронной гривни до 15 июня 2021 года.

Агентство Телевидения Новости