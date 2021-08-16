На Харьковщине чиновника налоговой инспекции разоблачили во взяточничестве

В Харьковской области правоохранители разоблачили чиновника налоговой инспекции на вымогательстве денег за избежание санкций для нарушителей налогового законодательства.

Об этом сообщили в пресс-центре УСБУ в Харьковской области.

По предварительным данным следствия, чиновник налоговой инспекции наладил коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур. За денежное вознаграждение он «гарантировал» предпринимателям уменьшение штрафных санкций, установленных им за нарушение налогового законодательства.

Сейчас чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.

Агентство Телевидения Новости