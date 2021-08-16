Бывший футболист "Металлиста" Себастьян Бланко забил первый гол после тяжелейшей травмы

В сентябре прошлого года аргентинский футболист американского "Портленда" Себастьян Бланко, выступавший в 2011-2014 гг. за харьковский "Металлист", порвал крестообразные связки колена. Спустя почти год Бланко уже в строю, и даже начал забивать.

"Себа", как называют его в "Портленде", сегодня забил свой первый гол после длительного восстановления и возвращения на поле. Бланко отличился в календарном матче MLS против "Сиэтла"

Правда "Портленд" потерпел сокрушительное поражение - 2:6.

Ниже все 8 голов этот матча. Гол Себастьяна Бланко - на 0:50.





Агентство Телевидения Новости