Футболист потерял сознание во время матча

Было из-за чего перепугаться.

В 1-м туре чемпионата Франции по футболу в матче "Марсель" - "Бордо" произошло ЧП.

Нигерийский футболист "Бордо" Самуэл Калу, стоя в стенке, вдруг рухнул на газон без сознания.

Врачи сумели реанимировать футболиста, и он даже сам вышел за пределы поля.

Следует отметить, что Калу уже не впервые внезапно теряет сознание. Подобное произошло и два года назад, когда этот футболист находлся в тренировочном лагере сборной Нигерии.





Агентство Телевидения Новости