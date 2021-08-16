Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:27
Просмотров: 79

Футболист потерял сознание во время матча

Футболист потерял сознание во время матча

Было из-за чего перепугаться.

В 1-м туре чемпионата Франции по футболу в матче "Марсель" - "Бордо" произошло ЧП.

Нигерийский футболист "Бордо" Самуэл Калу, стоя в стенке, вдруг рухнул на газон без сознания.

Врачи сумели реанимировать футболиста, и он даже сам вышел за пределы поля.

Следует отметить, что Калу уже не впервые внезапно теряет сознание. Подобное произошло и два года назад, когда этот футболист находлся в тренировочном лагере сборной Нигерии.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 