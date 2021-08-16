Сегодня 15:20
Просмотров: 101
В Полтавской области - 30 случаев штамма Дельта
В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев штамма коронавируса Дельта. Об этом сообщает пресс-службе Полтавской ОГА.
"30 случаев Дельты в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - говорится в сообщении.
По информации Полтавского областного лабораторного центра МЗ Украины, с начала карантина на Полтавщине диагностировали 78617 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели 76349 жителей области, продолжают лечение 392 человека. Всего зарегистрировано 1876 летальных случаев.
Напомним, в Украине зарегистрировали уже 300 случаев штамма коронавируса Дельта. Количество случаев возросло вдвое.
Загрузка...