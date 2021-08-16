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В Полтавской области - 30 случаев штамма Дельта

В Полтавской области - 30 случаев штамма Дельта

В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев штамма коронавируса Дельта. Об этом сообщает пресс-службе Полтавской ОГА.

"30 случаев Дельты в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - говорится в сообщении.

По информации Полтавского областного лабораторного центра МЗ Украины, с начала карантина на Полтавщине диагностировали 78617 случаев заболевания COVID-19.

Выздоровели 76349 жителей области, продолжают лечение 392 человека. Всего зарегистрировано 1876 летальных случаев.

Напомним, в Украине зарегистрировали уже 300 случаев штамма коронавируса Дельта. Количество случаев возросло вдвое.

 

Агентство Телевидения Новости

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