Студенты харьковских вузов завоевали второе место на XVІ летней Всеукраинской универсиаде.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

По информации заместителя председателя Харьковской ОГА Романа Семенухи, 152 студента соревновались в 10 видах спорта. Наилучшие результаты они продемонстрировали в женском футболе, водном поло, плавании, тяжелой атлетике - 1 место, и тхэквондо - 2 место.

Так, в состав сборных команд области вошли студенты Харьковской государственной академии физической культуры, национального технического университета «ХПИ», Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Харьковского национального технического университета сельского хозяйства, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального экономического университета, Харьковского национального университета строительства и архитектуры, Харьковского национального университета внутренних дел.

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