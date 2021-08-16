Сегодня 16:10
Просмотров: 141
Ко Дню Независимости Украины создали Цифровую карту событий
Ко Дню Независимости Украины создана Цифровая карта событий.
Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.
Национальную платформу, освещающую события всей страны, посвященные 30-й годовщине независимости, разработали в Министерстве культуры и информационной политики.
Проект охватывает все области Украины.
В интерактивном формате на карте отображается место, время, отсчет до события и даты событий с подробной информацией.
Также у Цифровой карты есть удобный функционал поиска по локации и дате, что позволит пользователю выбрать интересующее его событие, а также спланировать посещение определенного события через функцию «календарь» в смартфоне.
Загрузка...