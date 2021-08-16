Ко Дню Независимости Украины создали Цифровую карту событий

Ко Дню Независимости Украины создана Цифровая карта событий.

Об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.

Национальную платформу, освещающую события всей страны, посвященные 30-й годовщине независимости, разработали в Министерстве культуры и информационной политики.

Проект охватывает все области Украины.

В интерактивном формате на карте отображается место, время, отсчет до события и даты событий с подробной информацией.

Также у Цифровой карты есть удобный функционал поиска по локации и дате, что позволит пользователю выбрать интересующее его событие, а также спланировать посещение определенного события через функцию «календарь» в смартфоне.

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