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Столкновение Газели и BMW на проспекте Науки: протоколы за нарушение ПДД получили оба водителя

Столкновение Газели и BMW на проспекте Науки: протоколы за нарушение ПДД получили оба водителя

Столкновение Газели и BMW на пересечении проспекта Науки  с улицей Космической произошло 12 августа около 13:00. Фургон двигался по улице Космической с левым поворотом на проспект Науки, BMW ехал по проспекту – от Новгородской в направлении Бакулина. Видео момента столкновения было опубликовано в соцсетях практически сразу после аварии

Госпитализация участникам ДТП не потребовалась. На месте ДТП патрульные составили протокол на водителя Газели – по ст.124 КУоАП (пункт 8.7.3.е ПДД Украины).

Как сегодня сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, собранные на месте аварии материалы были переданы в Управление патрульной полиции для установления обстоятельств столкновения. После чего протокол составили и на водителя BMW за нарушение ПДД, которое привело к аварии. По какому пункту КУоАП – не уточняется.

Собранные материалы готовятся для передачи в суд.

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Публикация от Автомобильный Харьков (@cto_kharkov)

Агентство Телевидения Новости

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