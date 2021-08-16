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В Харькове иностранец устроил нарколабораторию по выращиванию конопли

В Харькове иностранец устроил нарколабораторию по выращиванию конопли

В Харькове полицейские разоблачили иностранца, который устроил нарколабораторию по выращиванию конопли элитных сортов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины 13 августа в доме мужчины во время обыска обнаружили растения конопли, «шишки» каннабиса, высушенные стебли конопли, а также оборудование нарколаборатории.

Полицейские установили, что 38-летний гражданин Вьетнама, который находился в Украине незаконно, в арендованном частном доме в Харькове оборудовал комнаты под нарколабораторию с искусственными условиями, в горшках для цветов выращивал коноплю элитных сортов. 

В ходе обыска было изъято 185 растений конопли, около 5 кг «шишек» каннабиса, около 100 высушенных стеблей конопли весом 2 килограмма, самодельные принадлежности для измельчения каннабиса, удобрения, оборудование для выращивания конопли в искусственных условиях и другие предметы преступной деятельности злоумышленника. 

Иностранец объяснил, что семена приобрел весной через интернет. Изготовленный каннабис он намеревался продать оптом для дальнейшего сбыта в розницу близкому кругу лиц. 

Правонарушитель был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Изъятые ​​нарковещества направлены на экспертное исследование. 

В настоящее время устанавливается личность оптового покупателя каннабиса, преступные связи задержанного, а также другие эпизоды его преступной деятельности.

Агентство Телевидения Новости

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