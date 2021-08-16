В наводнениях на черноморском побережье Турции погибли минимум 70 человек
Не менее 70 человек стали жертвами наводнений на черноморском побережье Турции на прошлой неделе, сообщает в понедельник турецкая газета "Сабах" со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.
По данным ведомства, 60 человек погибли в провинции Стамбул, девять - в Синопе и один - в провинции Айдын, значительно пострадавших от наводнений, которые обрушились на регион со среды прошлой неделе.
Министр по делам окружающей среды Турции Мурат Курум, в свою очередь, сообщил, что в этих трех провинциях серьезно повреждены 454 дома. Власти обещают построить новое жилье в течение следующего года.
В провинции Айдын вследствие наводнений смыто 13 мостов.
Наводнения обрушились на черноморское побережье Турции вслед за мощными природными пожарами, которые ранее летом охватили значительные территории на средиземноморском побережье страны.