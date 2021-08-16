В Харьковской области трое подростков совершили разбойное нападение

На Харьковщине полиция разоблачила двух несовершеннолетних и малолетнего парня в совершении разбойного нападения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С соответствующим заявлением 14 августа в полицию обратился 49-летний пострадавший - житель города Первомайский. Злоумышленники применили газовый баллончик и открыто завладели его сумкой, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Полицейские установили злоумышленников. Ими оказались несовершеннолетние жители города Первомайский, подростки 12, 15 и 16 лет. Ребята признались в содеянном и выдали правоохранителям похищенную сумку и газовый баллончик.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

14 августа 16-летнему нападающему сообщили о подозрении в совершении данного преступления. Он был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как выяснилось, он ранее совершал корыстные уголовные правонарушения - в апреле и мае текущего года, в связи с чем в отношении подростка в Первомайский районный суд Харьковской области направлены два обвинительных акта по уголовным производствам.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, а также о привлечении к уголовной ответственности 15-летнего нападающего. 12-летний парень еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Агентство Телевидения Новости