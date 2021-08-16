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Спал под дверью родственника: в Харькове нашли сбежавшего из дома мальчика

Спал под дверью родственника: в Харькове нашли сбежавшего из дома мальчика

В Харькове полицейские разыскали 12-летнего подростка, который в воскресенье, 15 августа, вечером ушел из дома и не вернулся. 

Как рассказали в отделе полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3, об исчезновении мальчика правоохранителям сообщила его мать.

Как выяснилось, парень ранее неоднократно уходил из дома.

Ребенка нашли у входной двери жилья своего дяди, который живет на территории Киевского района, куда последний пришел пешком – подросток спал под ней.

С подростком и его матерью в полиции провели профилактическую беседу, на женщину составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Санкция статьи предусматривает взыскание от 850 до 1700 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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