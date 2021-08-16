В Харьковском зоопарке поселились кошачьи лемуры

До открытия харьковского зоопарка осталось меньше недели, и вслед за жирафом Демой в новеньком доме осваиваются еще одни экзотические животные. Речь идет о кошачьих лемурах: самые известные из приматов острова Мадагаскар отныне есть и городском зверинце.

После всех необходимых карантинных мероприятий пушистых красавчиков поселили в экспозиционной зоне «Африканское сафари», рассказывает сотрудница зоопарка Елизавета Ткачева.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

Лемури дуже рухливі та допитливі тварини, тому, створюючи їх володіння, велику кількість уваги було приділено саме системам збагачення середовища. Площа апартаментів з зоологічним відсіком становить 45 м². У вольєрі розміщені багаторівневі майданчики, полички, гойдалки, лежаки та навіть водоспад. Різноманітні гамаки, канати, драбинки та автопоїлки.

Кроме практической части специалисты позаботились и об украшении вольера - многоуровневый скульптурный бетон и множество деревянных элементов в тандеме с художественной росписью стен создают для лемуров собственный кусочек Мадагаскара.

В этой красоте уже освоились 3 самки и 2 самца хвостатых животных, все они сверстники, говорит Елизавета Ткачева, лемурам где-то по 2-3 годика.

Елизавета Ткачева, сотрудник Харьковского зоопарка

У їх групі є домінантна самка Коша, яка проявляє свої лідерські якості щодо побратимів. Вона дуже контактна і любить кататися на спині, тому ніколи не упускає моменту забратися на спину до кіпера, що знаходиться у вольєрі.

Что касается гастрономических предпочтений - то из сбалансированного рациона фруктов, разнообразных салатов и орехов, хвостатые просто обожают бананы, нектарины и клубнику.





Агентство Телевидения Новости